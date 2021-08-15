Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" şüphesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli M.M., dün Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı.