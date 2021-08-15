Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da su borusu patladı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı.
Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde İBB'nin kavşak inşaatı yaptığı noktada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusunda patlama meydana geldi.
Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırdı.
Bölgeden geçen araç sürücüleri, patlayan borudan fışkıran ve yola yayılan su nedeniyle zor anlar yaşadı.
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