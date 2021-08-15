Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Türkeli'den deniz yoluyla tahliye
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta yaşanan sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Türkeli ilçesinde vatandaşlara hava ve deniz yoluyla yardım götürülüyor.
İlçede sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları helikopterleriyle Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine nakledildi.
Afetin yaşandığı ilçedeki selzedelere deniz yoluyla yardım taşınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait gemiler de devreye girdi.
Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Sinop'un Türkeli ilçesinde afetzedeler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/favn7Wxqgg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021
İlçeye gemilerle su, gıda, mama ve çocuk bezi götürüldü.
Türkeli ilçesi iskelesinde kamyonlara yüklenen yardım malzemeleri daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
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