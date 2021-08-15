İlçede sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları helikopterleriyle Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine nakledildi.

Afetin yaşandığı ilçedeki selzedelere deniz yoluyla yardım taşınması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait gemiler de devreye girdi.

Sel nedeniyle karadan ulaşımın güç olduğu Sinop'un Türkeli ilçesinde afetzedeler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/favn7Wxqgg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021

İlçeye gemilerle su, gıda, mama ve çocuk bezi götürüldü.

Türkeli ilçesi iskelesinde kamyonlara yüklenen yardım malzemeleri daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

