Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Hanifi Aytekin yönetimindeki 7minibüs, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Akçalar mevkisinde devrildi.
Yaralanan 13 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü kadrosunda görevli bir doktor ile Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünde görevli bir paramedik yaptı.
Daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Bu arada araçtakilerin, Kilis'ten bir düğüne katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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