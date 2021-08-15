Hanifi Aytekin yönetimindeki 7minibüs, Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Akçalar mevkisinde devrildi.

Yaralanan 13 kişiye ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü kadrosunda görevli bir doktor ile Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünde görevli bir paramedik yaptı.

Daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada araçtakilerin, Kilis'ten bir düğüne katılmak üzere Kahramanmaraş'a gittikleri öğrenildi.