Bozkurt'a komşu ilçe Abana'da sahil kenarında oluşturulan pistte TSK'ye ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterler hazır bekletiliyor.

Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca toplanan erzak araçlarla alana getiriliyor. Erzak, burada oluşturulan insan zinciriyle araçtan helikoptere götürülüyor.

Buradan havalanan helikopterler, erzakı köylere ulaştırıyor.