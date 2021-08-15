Küçükçekmece yönüne giden bir otobüsün ikaz göstergeleri yanıp sönmeye başladı.

Arızalanan araç, D-100 Karayolu'nda yoğun seyretmekte olan akşam trafiğinin ortasında kaldı.

Yolculardan otobüsü boşaltmaları istendi. Şoför,, aracı hareket ettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün imdadına vatandaşlar yetişti. Tonlarca ağırlıktaki otobüs, yolcular tarafından bir süre itildi.

Aracın güvenli bir bölgeye alınmasının ardından ulaşım normale döndü.