Bartın'ın Ulus ilçesindeki sel felaketinde Turgut ailesinin ahırı su altında kaldı. Zafer köyünde yaşayan aile can havliyle ahıra koşarak bir ineği ve henüz 4 günlük olan buzağıyı kurtardı.

Annesi ahırda boğulan buzağıya Hasan ve Emine Turgut çifti "Garip" adını koydu. Garip'i evlerine alan aile elleriyle beslemeye başladı. 10 günlük olan Garip, ailenin parçası oldu.

İlk günlerde beslenmede zorluk çeken Garip, biberonla mama yemeye başladı.