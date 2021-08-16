Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında düşen uçakla ilgili soruşturma devam ediyor. Rus yapımı uçağın düşüş sebebini tespit etmek için Rusya'dan da bir ekip geldi.

Aralarında bir tuğgeneralin de bulunduğu ekip, Kahramanmaraş Valisi ile yaptıkları görüşmenin ardından kazanın yaşandığı bölgeye geçti.

Kazada hayatını kaybeden 3 Türk ve 5 Rus personelin cenazeleri ise Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından yaşamını yitiren 3 Türk personel için Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta düşen uçakta yaşamını yitiren 5 kişilik Rus mürettebat için Adana Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenleniyor. https://t.co/L6pSoeyE7C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2021

Orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın Mersin'in Mut ilçesinde, pilot Serkan Mirzaoğlu Elazığ'da, koordinatör Edip Uzunoğlu Adana'da toprağa verilecek.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda tören düzenlendi

Uçağın 5 kişilik Rus mürettebatı için de Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, Rus askeri yetkilileri ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını esnasında Rusya'dan kiralanan iki uçaktan biri de görev almıştı.

Amfibyen Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, müdahale esnasında Beşen Mahallesi'ndeki Kısık Vadisi'nde düşmüş, uçaktaki 8 personelden kurtulan olmamıştı.