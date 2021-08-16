Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars civarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 36, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olması bekleniyor.