Gaziantep'te olası yangınlara karşı alınan ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararında tarih uzatıldı.

Açıklamayı Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptı:

"Ormanlarımızı yangınlardan korumak amacıyla daha önce aldığımız ormanlara giriş kararımız 1 Eylül'e kadar uzatılmıştır. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım ve bildirelim."