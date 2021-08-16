Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te ormanlara giriş kısıtlaması uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te oluşabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla uygulanan orman ve mesire alanlarına giriş kısıtlaması uzatıldı.
Gaziantep'te olası yangınlara karşı alınan ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararında tarih uzatıldı.
Açıklamayı Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptı:
"Ormanlarımızı yangınlardan korumak amacıyla daha önce aldığımız ormanlara giriş kararımız 1 Eylül'e kadar uzatılmıştır. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım ve bildirelim."
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