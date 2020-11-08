Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te bozulan tırı tamir eden sürücüye kamyonet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te bozulan tırı yol kenarına park eden ve tamir etmeye çalışan sürücüye kamyonet çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü yaralandı.
Bozüyük-Eskişehir yolunun Zemzemiye köyü köprüsü mevkiinde, bozulan tırı yol kenarına park eden ve tamir etmeye çalışan 32 yaşındaki sürücü İsmail Yılmaz'a, aynı yönde seyreden 62 yaşındaki Sadık B. yönetimindeki kamyonet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İsmail Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü Sadık B. ise yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir yolundaki trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
İsmail Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz