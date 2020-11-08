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Bursa'da otomobil okul duvarına çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yoldan çıkarak okul duvarına çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.
İnegöl ilçesi Alanyurt ışıkları mevkisinde, 34 yaşındaki Asiye S. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak, bir okulun duvarına çarptı.
Kazada sürücü Asiye S. ile araçta bulunan 46 yaşındaki Ahmet K. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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