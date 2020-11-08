İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, akşam saatlerinde ay-yıldızlı kırmızı-beyaz ve mavi-kırmızı-yeşil renklere büründü. Kule üzerindeki sarmal led ışıklar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının şeklini aldı.

Şehrin birçok farklı noktasından görülen kule üzerindeki görsel şölen, bazı vatandaşlarca cep telefonlarıyla kaydedildi.