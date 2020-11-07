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Gaziantep'te 50 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 50,5 kilogram metamfetamin, 28 bin uyuşturucu hap, 85 gram kokain, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 22:22
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