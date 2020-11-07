Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yöneticilerle hasta yükümüzü, salgın hastalığa karşı tedavi yöntemlerimizi, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.