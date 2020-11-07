Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin yöneticileriyle toplantı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yöneticilerle hasta yükümüzü, salgın hastalığa karşı tedavi yöntemlerimizi, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplantı: Yöneticilerle hasta yükümüzü, salgın hastalığa karşı tedavi yöntemlerimizi, ŞU ANKİ KAPASİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK çözümleri değerlendirdik. pic.twitter.com/9lO0xVItCg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2020
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 20:10
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