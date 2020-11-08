Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi Gli, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü veteriner kliniğinde yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirtilen Gli, 16 yaşındaydı.

Gli`nin ölüm haberini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Gli`yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent`teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya`nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli" notuyla duyurdu.

Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.



24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören #Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi.



Seni hiç unutmayacağız #Gli #AyasofyaCami pic.twitter.com/Ly6IXsEMHJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2020





