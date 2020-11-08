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Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Fuat Doblan Bulvarı'nda İlyas T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle park halindeki otomobile çarparak durdu.
Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sürücü ve araçta bulunan Hüseyin A. yaralandı. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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