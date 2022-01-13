Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Yağan karlar limanda bulunan balıkçı teknelerini doldurdu. Yağış ve soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan tatlı su balıkçıları ava çıkmadı.

Yağış ve olumsuz hava koşullarından gölde yaşam süren su kuşları da etkilendi. Yiyecek arayışı içerisine giren binlerce su kuşu açıklardan göl kıyılarına akın etti. Kıyıda ince bir çizgi oluşturan ve kümelenen sakar meke sürüleri dikkat çekti. Su kuşlarının bazıları da sazlıkların kenarında birikti.

Gölü besleyen su kaynakları da eriyen kar sularıyla hareketlendi. Termiye çayının döküldüğü Jandarma Burnu mevkiindeki kaynaklardan gelen sular çamur rengine dönüştü.