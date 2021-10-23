Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 03:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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