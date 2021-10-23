Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 03:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alt geçidi kullanmadı, canından oldu
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, alt geçidi kullanmayarak D-100'den yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Elmas Günay, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Komşusuna misafirliğe giden Elmas Günay, eve dönüş yolunda 50 metre uzaklıktaki alt geçidi kullanmayıp, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmek istedi.
O sırada C.K. yönetimindeki otomobil, Elmas Günay’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Günay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Elmas Günay'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli
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