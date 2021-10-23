Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 02:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
12 yaşındaki İlyun, Mozart'ın 13 numaralı piyano konçertosunu çaldı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, 4 yaşından itibaren piyano eğitimi alan, yurt içinde ve dışında birçok yarışmayı kazanan 12 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkarak Mozart'ın 13 numaralı Piyano Konçertosu'ndan bir bölüm çaldı.
4 yaşından bu yana piyano eğitimi alan, birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan, İlyun Bürkev, Motzart Gecesi'nde ÇDSO ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahneye çıktı.
Mozart'ın 13 numaralı piyano konçertosunu çalan Bürkev, salonu dolduran sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.
Şef Eray İnal'ın yönettiği konserde, Kayahan Karaca da Motzart'ın Klarnet Konçertosu'nu seslendirdi.
Etiketler: Adana
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