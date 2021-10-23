Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde ilerleyen Hasan Samuk idaresindeki motosiklet, Rıdvan Ü. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Samuk'un arkasında oturan ve ağır yaralanan Halil Çağatay Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü gözaltında
Samuk'un bölgeye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü, bazıları öfkeyle kamyonete saldırarak camlarını kırdı. Kalabalık polisin ikazları sonucu dağıldı.
Samuk'un cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Rıdvan Ü. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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