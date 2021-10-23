İlçede bir arazide bitkin ve uçamaz halde arkadaşı tarafından bulunan akbabayı iş yerine getiren Hakan Cin, nesli tükenme tehlikesi altındaki akbabayı bir süre buradaki kümeste muhafazaya aldı.

Ardından iş yeri sahibi Hatice Esra Yıldız, telefonla ekipleri arayıp akbabanın korunmaya alınması için durumu bildirdi.

Bunun üzerine Bostancı Mahallesi'ndeki işletmeye giden Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği veterineri Ertan Şenol bitkin haldeki kızıl akbabayı teslim aldı.

İlk kontrolleri yapılan akbaba İvrindi ilçesindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Burada gerekli sağlık taraması yapılan akbabanın travmaya bağlı olarak uçamadığı belirlendi. Kızıl akbabanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akbabayı bulan arkadaşının kendisinden yardım istemesi üzerine akbabayı müdür olarak görev yaptığı iş yerine getirdiğini söyledi.

Hayvanları Koruma Derneği üyesi olan patronları Yıldız'ın da yardımlarıyla akbabanın tedavi altına alındığını ifade eden Cin, "Patronumuz Esra hanım bir hayvan dostu, aynı zamanda da hayvanları koruma derneğine de üye. Kendisi ile sabah buluştuğumuzda anlattık. Bunun üzerine milli parklardaki yetkili arkadaşı aradı" dedi.