Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
İkametlerde 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 208 fişek, 5 şarjör ve 13 litre sahte alkol ele geçirildi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Sahte İçki Silah Kaçakçılığı
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