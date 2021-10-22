Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 22:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yarışırken kazaya yol açtılar
İstanbul Hadımköy'de birbirleriyle yarışan iki otomobil otoyolda dehşet saçtı. Araçlardan biri başka otomobile çarparken diğer otomobil sürücüsü kazaya aldırmadan olay yerinden uzaklaştı.
Kaza, İstanbul Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi.
Birbirleriyle yarışan iki otomobil hız kesmeden önlerindeki araçlara makas atmak istedi.
Önde ilerleyen bir başka otomobil arada kalınca direksiyonu sola kırdı. Ancak bu kez diğer araçla çarpıştı.
İki araç çarpmanın etkisiyle savruldu. Yarışan diğer otomobil sürücü ise kazaya aldırmadan yoluna devam etti.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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