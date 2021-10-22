Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteri: 45 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu.
Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Polis
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