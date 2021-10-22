Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da yolcu treni otomobile çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nazım Çetin idaresindeki otomobile, Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte Elazığ-Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası Tren Kazası
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