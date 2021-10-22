Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında kalan ve Troya’nın 5 bin yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlandı.

Bilgi ve eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile meraklısına eşsiz bir deneyim sunmak üzere İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde hazırlandı.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, müzede düzenlenen tanıtımda gazetecilere kit hakkında bilgi verdi.

Müze kitinin hem Troya'yı hem de Çanakkale özelinde ortaya çıkan kültürel mirasın çocuklara anlatılmasını hedeflediğini belirten Gölcük, şunları kaydetti:

"Troya bizim önemli bir mirasımız. Kimliğimizin önemli bir parçası. Ama bunun çocuklara anlatmak için doğru yolu ve yöntemi bulmak çok önemliydi. Aslında buradaki ana hedef toprağın mirasını toplumun mirası yapabilmek.

Bu kılavuzlukla hazırlanmış bir kit. Bu kitin içinde öğretmenlerin uygulayacağı bir öğretmen kiti, öğrencilerin takip edebileceği bir öğrenci kiti ve yine Türkiye'de ilk kez yapılan bir ziyaretçi kitimiz olacak. Hem dijitalde hem de basılıda çocuklara olabildiğince geniş bir platformda ulaşmayı hedefliyoruz."

"Troya Müzesi bir dünya müzesi"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan da bu kitin, Türkiye'deki ilk ve tek müze ve ören yeri kiti olduğunu anlattı.

Buradaki amacın, hem Troya Müzesi'ni ve Anadolu kültür tarihini Osmanlı'dan başlayan ve günümüze kadar gelen müzeciliği anlatmak olduğunu kaydeden Aslan, şöyle konuştu:

"Kitimiz, Türkiye müzeciliğini ama aynı zamanda Troya Müzesi'yle beraber ören yerini de anlatmak. Çünkü Troya Müzesi bir dünya müzesi. Hemen ören yerinin dibinde ören yerinden çıkan buluntuların sergilendiği bir müze. Hem öğretmenlere eğitim programları verilirken öğrencilere bu dünya kültür mirasını en iyi şekilde en anlaşılabilir şekilde anlatmayı amaçlıyor. Bu açıdan da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Amacımız, Troya Ören Yerini ve Troya Müzesini bütün Anadolu kültürüyle beraber hem öğretmenlere hem de öğrencilere en iyi şekilde anlatmak."

Proje Koordinatörü Sebla Kut ise Troya Müzesi'nde ziyaretçileri kitlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lansmana Çanakkale Belediye Başkan vekili İrfan Mutluay, Troya Kültür Derneği Başkanı Seyhan Boztepe, Proje Koordinatörleri Deniz Erbaş ile davetliler katıldı.