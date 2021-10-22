Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı
Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-22 Ekim tarihlerinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca, 37 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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