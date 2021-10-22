Muğla'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bodrum
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kurtarılan 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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