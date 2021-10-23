Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 02:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de TEM yolunda durdurulan bir minibüste 40 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüste düzensiz göçmenlerin olduğu görülürken, 2 kişi gözaltına alındı. 40 kaçak göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ve M.G. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.A. ve M.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 02:29
- 02:10
- 01:43
- 01:35
- 01:06
Sıradaki Haber
Adana'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz