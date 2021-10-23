Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 02:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde takla atan aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde bir otomobile çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen araç, Beylikdüzü mevkisinde aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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