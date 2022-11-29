Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beykoz'daki yangın kontrol altına alındı
İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'nda bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
İş yerinin deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman İstanbul Boğazı'nın pek çok noktasından görüldü.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Ölü ve yaralının bulunmadığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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