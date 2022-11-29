İş yerinin deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman İstanbul Boğazı'nın pek çok noktasından görüldü.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ölü ve yaralının bulunmadığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.