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Türkiye
AA 12.07.2023 12:04

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye hayat verecek

Balıkesir'de, beyin ölümü gerçekleşen erkek hastanın (58) organları 4 kişinin umudu oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye hayat verecek

5 Temmuz'da kafa içi kanama teşhisi ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan K.K'nin dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakil koordinasyon birimi görevlileri K.K’nin ailesiyle görüştü. Ailenin izninin ardından K.K’nin kalbi İstanbul'da, karaciğeri İzmir Ege Üniversitesinde, böbrekleri ise Bursa’da tedavi gören hastalara nakledilmek üzere gelen ekipler tarafından operasyonla alındı.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, acılı aileye diğer 4 hastaya umut olmayı seçtikleri için teşekkür edildi, merhuma Allah'tan rahmet yüce gönüllü ailesine baş sağlığı dilendi.

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Organ Nakli Balıkesir
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