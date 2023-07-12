96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine dava

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Alpargün'ün "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, apartmanın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Zeminden kaynaklanan bir neden yok

Raporda, yapı yükleri ile ilgili standartlar eşliğinde değerlendirildiğinde, apartmanın üzerine inşa edildiği iri kum ve çakıl taşlarından oluşan zemininin herhangi bir taşıma gücü sorunu oluşturmadığı belirtildi.

Alpargün Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı bilgisine yer verilen raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, kusurlu imalattan yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bina mevzuata göre inşa edilmemiş

İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasında zemin kaynaklı bir neden bulunmadığı, binanın 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisinin sorumlu olduğu, apartmanda görsel ve deneysel olarak tespit edilen teknik yetersizlikler olduğu, hem uygulama sorumluluğunu üstlenen hem de binanın yapı müteahhidi olan teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün işin bitimine kadar gerek malzeme, gerekse işçilik yönünden TSE'ye uygun hareket etmekle yükümlü olduğu fakat denetim görevini yerine getirmediği anlaşılmıştır. Binada kullanılan betonun, yapım tarihindeki standartları içermediği, yetersizlikler olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanığın 1 kişinin yaralanmasına, 96 kişinin de ölmesine neden olduğu gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Deprem günü KKTC'ye gittiği belirlenmişti

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat'ta KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.​​​​​​​

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

"Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."