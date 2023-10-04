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Türkiye
AA 04.10.2023 14:35

"Beydağ Simit Dürüm" coğrafi işaretle tescillendi

İzmir'in Beydağ ilçesine özgü bir tür kahvaltılık çörek olan "simit dürüm", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

"Beydağ Simit Dürüm" coğrafi işaretle tescillendi

Beydağ Belediyesi, ilçeye has ürünlerin marka değeri ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle kahvaltıda tüketilen "Beydağ Simit Dürümü", belediyenin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı bu alanda yoğunlaştıracağız. Amacımız ilçemizin biraz daha tanınması, ürünlerini herkesin bilmesidir. Coğrafi işaret ile ürünümüz markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak."

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