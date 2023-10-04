Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkotik timleri, Of ilçesine bağlı Taflancık Mahallesi ile Hayrat ilçesine bağlı Köyceğiz Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı.
Jandarma ekipleri, narkotik madde tespit köpeğinin de katıldığı operasyonda 150 gram bonzai, 15 gram toz esrar, 3 gram eroin, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 33 tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler R.Ö., A.Ö., M.Ö. ile H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.