Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 04.10.2023 10:08

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükselecek

İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, yarından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükselecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, yarından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükselecek

Önümüzdeki beş günlük süreçte yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması beklenirken, cuma günü Batı Karadeniz kıyıları ile Marmara'da Düzce, Kocaeli, İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış görülecek.

Cumartesi günü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğu kesimlerinde yağış geçişleri bekleniyor. Pazar günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken yurdun kalan bölümlerinde yağış görülmeyecek. 

Beş günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Samsun'da 22, İstanbul'da 23, İzmir'de 28, Antalya'da 29, Adana'da 32, Diyarbakır'da 29 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Erciyes'e kar yağdı
10:43
Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür
10:37
Metrobüslerde yoğunluk yaşandı
10:35
CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi'ne çevrildi
10:33
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
10:31
KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
Munzur ve Pülümür dağlarındaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
FOTO FOKUS
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ