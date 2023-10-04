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Türkiye
AA 04.10.2023 09:56

Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Mersin ve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Suriye'den deniz yoluyla Hatay'a, sonrasında kara yoluyla Mersin'e geldikleri tespit edilen, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitme arayışında olan düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Mersin ve Hatay'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Mersin kent merkezi ve Erdemli ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüphelilerin, Suriye'deki göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek bağlantı kurdukları düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettikleri anlaşıldı.

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