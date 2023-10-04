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Türkiye
AA 04.10.2023 09:52

3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 56 gözaltı

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Diyarbakır merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 56 şüpheli yakalandı.

3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 56 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren çalışmalar sonucu 56 şüpheli ve uyuşturucu suçundan aranan 43 kişiyi tespit etti.

"Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur" mottosuyla Diyarbakır, İstanbul ve Hakkari'de 99 kişiye yönelik 1225 personelden oluşan 168 ekip, 15 özel harekat, 6 çevik kuvvet timi tarafından, helikopter, 2 dron, 3 narkotik köpeğiyle operasyon düzenlendi.

Aralarında kesinleşen hapis cezası bulunan hükümlüler de vardı

Operasyonda 46'sı sokak satıcısı olmak üzere 56 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 lira, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından, haklarında 2 yıldan 12 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda kesinleşen hapis cezası bulunan 10 hükümlü, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyon kapsamında 46 kişinin emniyetteki işlemleri, 43 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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