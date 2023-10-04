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Türkiye
AA 04.10.2023 09:21

Arnavutköy'de kamyonun altında kalan kadın öldü

İstanbul Arnavutköy'de, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadından biri hafriyat kamyonunun altında kaldı. Bir süre kamyonun altında sürüklenen kadın, hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de kamyonun altında kalan kadın öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Caddenin karşısına geçmeye çalışan iki kadın, trafiğin durduğu an karşıya geçmek için yürümeye başladı. Bir hafriyat kamyonunun önünden geçen kadınlar, bu sırada kamyonun hareket etmesi üzerine araçtan kaçamadı.

Kamyonun çarptığı kadınlardan Hanife Memiş yol kenarına savrulup hafif şekilde yaralanırken, Sevim Şenkal ise kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Memiş hastaneye kaldırılırken, arkadaşı Sevim Şenkal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken, çalışma sırasında Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

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