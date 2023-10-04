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Türkiye
TRT Haber 04.10.2023 08:35

15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı

15 ilde PKK'ya yönelik 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında 37 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, operasyonlar kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de 37 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda Ağrı'dan sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, "Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıklar devam edecektir" ifadesini kullandı.

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PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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