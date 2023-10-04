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Türkiye
TRT Haber 04.10.2023 06:20

7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Mardin, Van ve Şırnak'ta bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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