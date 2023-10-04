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Türkiye
DHA 04.10.2023 05:33

Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber

Sancaktepe'de kaybolan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni inşaatın su dolu temelinde bulundu.

Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber
[Fotograf: DHA]

Sancaktepe'de önceki gün 3 çocuk kayboldu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Çocukların Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.

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