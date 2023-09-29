Beşiktaş'ta turist dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde turistlerin dolandırıldığı yönünde ihbarlar gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, turistlerin sözde eğlenmek amacıyla bu işletmeye davet edildiği, mekanda çalışan yabancı uyruklu kadınların da yeni tanışmışlar gibi turistlerin bulunduğu masalara yönlendirildiği, sürekli alkol servisi yapıldığı, kredi kartı çekmedi gibi bahaneler ve tehditlerle de yüksek miktarlarda hesap alındığı belirlendi.

Mağdurların bu olaylarla ilgili daha önce yaptığı şikayetler üzerine haklarında "güveni kötüye kullanma" ve "basit dolandırıcılık" gibi suçlardan işlem yapılan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı anlaşıldı. Yine benzer iddialarla ilgili birçok soruşturma dosyasının da takipsizlikle sonuçlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, dosyalarla ilgili daha önceki takipsizlik kararları da kaldırılarak 2021-2023 arasındaki 80 farklı olay incelemeye alındı. Bu kapsamda işletme sahibi, işletme müdürü ve burada çalışan yabancı uyruklu kadınların telefon dinlemeleri neticesinde 30 şüpheli belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararı üzerine İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenen polis ekipleri, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin, 9 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.