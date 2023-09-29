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Türkiye
AA 29.09.2023 11:09

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 41 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, suç örgütü liderinin de aralarında olduğu 41 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

Operasyonu sosyal medyadan duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle." dedi.

Ülkenin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Suç Örgütü
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