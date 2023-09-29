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Türkiye
TRT Haber 29.09.2023 09:34

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu, yurt genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yarın Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinin tamamı ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü ise yurdun tamamında yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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