Adana'da rüşvet operasyonu: 58 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye ve 61 şüphelinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, belediye çalışanlarının da arasında olduğu 58 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.