Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 29.09.2023 07:14

7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 7 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

7 kente "sarı" uyarı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Düzce'de bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısında bulundu.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Yağış Sağanak Düzce Bolu Sakarya Bartın Kastamonu Zonguldak
Sıradaki Haber
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:40
Adana'da rüşvet operasyonu
08:12
Avrupa'nın en eski ayakkabısı İspanyol yarasa mağarasında bulundu
08:02
Japonya ve ABD müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesinde anlaştı
08:01
Fukuşima'daki atık su, Çin'e deniz mahsulleri ihracatını düşürdü
08:48
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
07:59
Çinli bilgisayar korsanları ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 60 bin e-posta çaldı
Elias fırtınası Yunanistan'ın Volos kentini vurdu
Elias fırtınası Yunanistan'ın Volos kentini vurdu
FOTO FOKUS
Ankara'da doğal gaz patlaması
Ankara'da doğal gaz patlaması
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ