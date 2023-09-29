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Türkiye
AA 29.09.2023 07:53

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğal gaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Patlamanın yaşandığı giriş kattaki evinde bulunan 68 yaşındaki Fatma Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Yangın söndürüldü ve bina boşaltıldı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve binanın boşaltıldığını söyledi.  

Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluşurken bazı dairelerde yaşayanlar tahliye edildi. İtfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri olayın ardından binadaki incelemelerini sürdürüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve konuyla ilgili gerekli teknik, yasal incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

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